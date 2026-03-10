Investigação do Centro de Química da Madeira distinguida em colecção internacional

Um artigo científico desenvolvido por investigadores do Centro de Química da Madeira foi seleccionado para integrar uma colecção especial da Royal Society of Chemistry, criada para assinalar o Dia Internacional da Mulher e destacar o contributo das mulheres para a ciência dos materiais.

Segundo explica nota à imprensa, o estudo em causa foi publicado na revista Journal of Materials Chemistry B, e apresenta o desenvolvimento de filmes híbridos bioinspirados baseados em DNA e dendrímeros, capazes de formar estruturas supramoleculares quirais. "Estes materiais inovadores poderão vir a ser utilizados no futuro em áreas como biomateriais, sistemas bioinspirados e aplicações biomédicas", explica.

Esta colecção internacional reúne artigos publicados ao longo de 2025 em várias revistas científicas da Royal Society of Chemistry e estará disponível em acesso aberto até ao dia 8 de Abril.

"A distinção representa mais um reconhecimento internacional da investigação desenvolvida no Centro de Química da Madeira, reforçando o papel da ciência produzida na região no panorama científico internacional", aponta nota da Universidade da Madeira.