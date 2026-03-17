Docente da Universidade da Madeira integra painel nacional 'Mulheres na Ciência' no Pavilhão do Conhecimento

Vanessa Cesário, docente e investigadora da Faculdade de Artes e Humanidades da Universidade da Madeira (UMa), passou a integrar o painel interactivo do projecto 'Mulheres na Ciência', actualmente patente no Pavilhão do Conhecimento – Centro Ciência Viva, em Lisboa. A galeria digital destaca o contributo de investigadoras portuguesas para o avanço científico no País e convida o público a conhecer mulheres que vivem "a emoção da descoberta".

A iniciativa, promovida pela Ciência Viva desde 2016, homenageia investigadoras portuguesas através de retratos fotográficos e testemunhos sobre o seu percurso científico. A sua presença no painel resulta também da participação no mais recente volume do livro 'Mulheres na Ciência', publicado em 2025. A galeria continuará a integrar novos rostos e testemunhos, sendo de assinalar que, em Portugal, 46% dos cientistas são mulheres, o que reflecte o crescente papel feminino na investigação científica.

No passado dia 8 de Março, Dia Internacional da Mulher, Vanessa Cesário participou ainda na primeira Editatona Mulheres na Ciência, organizada pela Ciência Viva em parceria com a Wikimedia Portugal, também no Pavilhão do Conhecimento. O evento teve como objectivo aumentar a visibilidade internacional das investigadoras portuguesas através da criação e edição colaborativa de páginas biográficas na plataforma Wikidata. Durante o evento foram disponibilizadas mais de 500 fotografias de investigadoras participantes no projecto.

A integração de Vanessa Cesário nesta iniciativa nacional reforça a representação da Universidade da Madeira num projecto que promove a valorização e a visibilidade das mulheres na ciência.