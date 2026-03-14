Madeira acolhe 58.º Conselho Nacional das Guias de Portugal e celebra os 95 anos

Mais de 350 guias e dirigentes de todo o país participam este fim de semana na Madeira no 58.º Conselho Nacional das Guias de Portugal, que coincide com a celebração dos 95 anos da associação.

A sessão de abertura decorreu, esta manhã, no Colégio de Santa Teresinha e contou com a presença da Secretária Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, em representação do Governo Regional, bem como do Director Regional de Juventude, André Alves, e do Presidente do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, Manuel Filipe.

Em nota remetida às redacções, a secretaria explica que a edição deste ano assinala o papel histórico da Madeira na preservação do Guidismo durante o Estado Novo, quando as atividades no continente foram suspensas. Teresa Crespo, Presidente da Comissão Executiva da AGP, explicou que “a Delegação Regional da Associação tornou-se a única região a permanecer no activo, mantendo viva a estrutura regional enquanto o movimento era forçado a interromper a sua actividade no continente”.

Sobre a importância da Região no período histórico, sublinhou: “Gostaria de recordar uma figura muito importante da Região, a Chefe Carolina Rocha Machado, responsável regional que foi determinante na manutenção da Companhia e na salvaguarda dos princípios do Guidismo, resistindo firmemente às pressões políticas da época”.

Paula Margarido destacou o compromisso do Governo Regional com a juventude e o associativismo, afirmando que “é uma honra representar o Governo Regional num momento tão marcante para o movimento guidista” e que “é essencial acompanhar de perto as suas necessidades, objectivos e desafios, assegurando os meios e a estabilidade que lhes permitam continuar a crescer e a desenvolver o seu trabalho”.

Sobre os apoios à juventude, acrescentou que “em 2026, o Governo Regional reforçou, através da Direcção Regional de Juventude, os apoios financeiros destinados ao associativismo jovem, garantindo condições que permitem manter estes movimentos dinâmicos, capacitados e preparados para continuar o seu valioso trabalho”.

A Secretária Regional concluiu a sua intervenção com um apelo à continuidade do movimento.

Que este Conselho Nacional fortaleça ainda mais o vosso caminho e continue a inspirar jovens mulheres a fazer a diferença nas suas comunidades, na nossa Região e no mundo. A Madeira sente-se honrada por vos acolher. Paula Margarido

O Conselho Nacional prossegue este fim-de-semana com diversas actividades, reforçando o papel da Madeira como palco de um movimento com projecção nacional e internacional.