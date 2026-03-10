'Cidadania Sénior – A Madeira na Europa' visa alunos das Universidades Seniores da Região

O concurso 'Cidadania Sénior – A Madeira na Europa' destina-se aos alunos das Universidades Seniores da Região e é promovido pela Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, em parceria com o eurodeputado Paulo do Nascimento Cabral. O objectivo passa por estimular a participação cívica e social, reforçar a literacia política e incentivar o envelhecimento activo.

A inciativa insere-se nas comemorações dos 50 anos da consagração do regime autonómico em Portugal e dos 40 anos da adesão de Portugal à União Europeia e pretende valorizar trabalhos inovadores desenvolvidos pelas Universidades Seniores durante o ano lectivo 2025/2026, "que promovam a partilha intergeracional, a preservação da memória e da identidade madeirense, bem como o conhecimento da história autonómica da Região". Além disso, pretende ainda incentivar a reflexão sobre o papel da União Europeia no desenvolvimento económico e social da Região Autónoma da Madeira ao longo das últimas décadas.

Segundo explica nota enviada à imprensa, os trabalhos deverão ser apresentados em formato de vídeo, com duração máxima de 10 minutos, e serão avaliados por um júri constituído por três elementos. O prémio para o vencedor é uma visita ao Parlamento Europeu, acompanhada pelo eurodeputado Paulo do Nascimento Cabral.

As inscrições decorrem até 13 de Março, através do formulário de candidatura disponível no site da ALRAM , que deverá ser entregue na Assembleia Legislativa da Madeira ou enviado por correio electrónico para [email protected]



Os trabalhos deverão ser submetidos até 15 de Junho à Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira.

