Universidade da Madeira e VastBlue firmam protocolo de colaboração

A Universidade da Madeira (UMa) e a VastBlue Innovations assinaram, no passado dia 2 de Março, um protocolo de colaboração com o objectivo de reforçar a ligação entre a investigação aplicada e a formação académica na área da engenharia. A cerimónia decorreu no edifício da Reitoria, no Colégio dos Jesuítas.

A VastBlue desenvolve soluções de inteligência artificial centradas em plataformas multi-agente, ingestão e estruturação de dados de sensores e desenvolvimento de modelos preditivos para aplicações industriais. Estas áreas alinham-se de forma direta com a formação em Engenharia Física e Computacional, nomeadamente em modelização, computação científica e integração de sistemas físicos e de sensores, favorecendo a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos pelos estudantes.

O acordo está diretamente relacionado com a Licenciatura em Engenharia Física e Computacional e pretende aproximar os estudantes do contexto empresarial e industrial. A empresa desenvolve soluções de inteligência artificial baseadas em plataformas multiagente, processamento e estruturação de dados de sensores e criação de modelos preditivos para aplicações industriais.

Estas áreas estão alinhadas com a formação ministrada no curso, nomeadamente em domínios como modelização, computação científica e integração de sistemas físicos e de sensores, permitindo aos estudantes aplicar na prática os conhecimentos adquiridos ao longo da licenciatura.

O protocolo prevê, entre outras iniciativas, a realização de apresentações anuais da empresa aos alunos e a proposta de projetos de fim de curso que poderão ser desenvolvidos em regime de estágio na empresa.

O documento foi assinado pelo reitor da universidade, Sílvio Moreira Fernandes, e pelo director executivo da empresa, Vítor Monteiro. A cerimónia contou também com a presença da vice-presidente da Faculdade de Ciências Exatas e da Engenharia, Teresa Gouveia, do director do curso, Pedro Almeida, e do estudante representante da licenciatura, Sérgio Oliveira.

Segundo a universidade, esta parceria pretende criar oportunidades de cooperação tecnológica e facilitar a inserção dos estudantes no mercado de trabalho, numa fase em que a indústria europeia aposta cada vez mais em sistemas inteligentes aplicados a fábricas, redes energéticas e cadeias de abastecimento.