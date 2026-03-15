Barcelona goleia Sevilha e reforça liderança da Liga espanhola
O FC Barcelona consolidou hoje a liderança da Liga espanhola de futebol ao vencer, no Camp Nou, o Sevilha por 5-2, num encontro marcado pelo 'hat-trick' de Raphinha e um golo do internacional português João Cancelo.
A equipa orientada por Hansi Flick soma agora 70 pontos, mais quatro do que o Real Madrid, que no sábado goleou o Elche por 4-1 no Bernabéu.
O FC Barcelona entrou dominador e abriu o marcador logo aos nove minutos, quando Raphinha converteu o primeiro de dois penáltis, ambos 'conquistados' por Cancelo. O brasileiro voltou a marcar da marca dos onze metros aos 21 minutos.
Antes do intervalo, aos 38 minutos, Dani Olmo fez o 3-0, mas o Sevilha reduziu já nos descontos, por Oso, após cruzamento de Juanlu Sánchez.
Na segunda parte, o FC Barcelona voltou a acelerar e, aos 51 minutos, Raphinha completou o 'hat-trick'.
Pouco depois, aos 60 minutos, João Cancelo assinou o quinto golo catalão. O Sevilha ainda marcou nos descontos, aos 90+2, por Djibril Sow, de cabeça, fixando o resultado final.
A formação andaluza, treinada por Matías Almeyda, segue numa época irregular e ocupa o 14.º lugar, com 31 pontos.