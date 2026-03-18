Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas visita a Venezuela no final de Março

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Emídio Sousa, visita a Venezuela de 31 de Março a 2 de Abril.

Nesta primeira visita à Venezuela neste cargo, o governante irá visitar as cidades de Caracas e Valência. Embora esta visita já tivesse sido programada para o início deste mês de Março, teve de ser adiada devido à necessidade do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas ter de coordenar a operação de evacuação dos portugueses que foram afectados pela guerra do Médio Oriente, explicou o governante ao DIÁRIO.

Na visita de três dias à Venezuela, o governante com a pasta das Comunidades Portuguesas terá reuniões com as autoridades do governo venezuelano, mas também terá encontros com a comunidade e movimentos associativos, com os funcionários consulares e a comunidade empresarial.

Esta visita tem uma especial relevância pois pretende manter os laços com a comunidade portuguesa, esteja onde estiver, concretizando assim umas das grandes prioridades do XXV Governo de Portugal.

Emídio Sousa revelou ao DIÁRIO que já tinha estado na Venezuela, mas como secretário de Estado das Comunidades Portuguesas é a primeira vez que efectua uma visita àquele país.

É na Venezuela que a comunidade madeirense é uma das maiores e mais significativas comunidades portuguesas no estrangeiro, com raízes históricas que remontam principalmente à emigração do século XX. Esta comunidade é conhecida por manter fortes ligações culturais e afectivas com a ilha da Madeira, apesar de estar radicada na Venezuela.