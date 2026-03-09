FN Hotelaria é "exemplo de visão e excelência empresarial", diz secretário da Economia

O secretário regional da Economia realçou, hoje, o percurso da FN Hotelaria como um "exemplo de visão e excelência empresarial". José Manuel Rodrigues falava durante a apresentação do livro “FN Hotelaria | Uma Empresa do Mundo”, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira.

No discurso, em representação do presidente do Governo Regional, o governante sublinhou que a ocasião “não celebra apenas um livro, mas a consagração de um percurso empresarial que, ao longo de quarenta e três anos, se afirmou pela visão, pelo rigor e por uma notável coerência entre propósito e realização”.

Referindo-se à liderança de João Abel de Freitas, José Manuel Rodrigues afirmou que a FN Hotelaria “se transformou num verdadeiro emblema de excelência no setor da hotelaria e da restauração”, destacando a capacidade da empresa de inovar, antecipar tendências e criar relações de confiança, tornando-se “um parceiro estratégico do turismo madeirense e um vetor essencial da sua projeção internacional”.

O secretário regional dirigiu também uma palavra de reconhecimento à autora do livro, Sónia Silva Franco, pela “sensibilidade e rigor com que soube registar este notável trajecto empresarial, convertendo-o num testemunho de memória e inspiração”.

José Manuel Rodrigues sublinhou que ao Governo Regional “cumpre enaltecer e apoiar trajectórias como esta — trajectórias que dinamizam o turismo, fortalecem a economia e elevam o prestígio das empresas madeirenses e o nome da Madeira no mundo”.

Concluindo a intervenção, o responsável expressou “profunda admiração pela visão de João Abel de Freitas, pela dedicação de toda a equipa da FN Hotelaria e pela excelência com que esta história foi narrada”, desejando que o exemplo da empresa “inspire novas gerações a acreditar que o sucesso se constrói com determinação, competência e confiança no valor do trabalho bem feito”.