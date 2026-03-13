Madeira destaca-se como plataforma estratégica para a economia azul em Londres

Uma comitiva da Região Autónoma da Madeira marcou presença na Oceanology International 2026, um dos mais prestigiados eventos mundiais dedicados às tecnologias e à sensorização do oceano, que decorreu em Londres entre 10 e 12 de Março.

Uma nota hoje divulgada pelo gabinete do secretário regional da Economia refere que a participação da Região Autónoma da Madeira na Oceanology International 2026 foi considerada amplamente positiva, destacando-se "o elevado interesse internacional" pelo arquipélago, enquanto "plataforma estratégica para investigação, inovação e investimento no domínio da economia azul".

A presença regional foi assegurada pela ARDITI – Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação – e pela Invest Madeira – Agência para a Internacionalização e Investimento, tutelada pela Secretaria Regional de Economia da Madeira. O objectivo das duas entidades passou por promover as vantagens competitivas da Região no panorama internacional da ciência e da tecnologia oceânica.

Durante o certame, ARDITI e Invest Madeira estabeleceram múltiplos contactos com empresas internacionais do sector, várias das quais demonstraram interesse em expandir a sua presença na Europa. Neste contexto, a Madeira destacou-se como uma porta de entrada atractiva, beneficiando da sua localização geoestratégica no Atlântico, de infraestruturas tecnológicas oceânicas em crescimento, de estabilidade institucional e de um enquadramento fiscal competitivo.

O stand da ARDITI foi um dos pontos altos da participação regional, apresentando a proposta de criação de uma Zona Livre Tecnológica para o Oceano Profundo, um projecto pioneiro financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência com um investimento de 20 milhões de euros. A iniciativa mereceu elogios do Comissário Europeu para as Pescas e Oceanos, Costas Kadis, que visitou o espaço expositivo.

Paralelamente, a Invest Madeira promoveu reuniões estratégicas com entidades institucionais e empresariais, incluindo um encontro com a AICEP – Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, na sua delegação em Londres. O objectivo foi reforçar sinergias institucionais, potenciar a projecção internacional da Madeira e consolidar a posição da Região como um 'hub' tecnológico emergente, com condições competitivas e sustentáveis para o investimento.

A complementaridade entre a actuação da Invest Madeira, focada na captação de investimento, e o papel da ARDITI, orientado para o desenvolvimento científico e tecnológico, foi apontada como determinante para impulsionar a economia azul na Região Autónoma da Madeira.

De acordo com a mesma nota, na sequência da participação na Oceanology International 2026, as duas agências deverão agora aprofundar os contactos estabelecidos durante o evento, no sentido de converter o interesse manifestado por entidades internacionais em projectos concretos de investimento, investigação e desenvolvimento na Madeira.