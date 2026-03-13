Madeira destaca-se como plataforma estratégica para a economia azul em Londres
Comitiva regional participou na Oceanology International 2026, afirmando ambição atlântica
Uma comitiva da Região Autónoma da Madeira marcou presença na Oceanology International 2026, um dos mais prestigiados eventos mundiais dedicados às tecnologias e à sensorização do oceano, que decorreu em Londres entre 10 e 12 de Março.
Uma nota hoje divulgada pelo gabinete do secretário regional da Economia refere que a participação da Região Autónoma da Madeira na Oceanology International 2026 foi considerada amplamente positiva, destacando-se "o elevado interesse internacional" pelo arquipélago, enquanto "plataforma estratégica para investigação, inovação e investimento no domínio da economia azul".
A presença regional foi assegurada pela ARDITI – Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação – e pela Invest Madeira – Agência para a Internacionalização e Investimento, tutelada pela Secretaria Regional de Economia da Madeira. O objectivo das duas entidades passou por promover as vantagens competitivas da Região no panorama internacional da ciência e da tecnologia oceânica.
Durante o certame, ARDITI e Invest Madeira estabeleceram múltiplos contactos com empresas internacionais do sector, várias das quais demonstraram interesse em expandir a sua presença na Europa. Neste contexto, a Madeira destacou-se como uma porta de entrada atractiva, beneficiando da sua localização geoestratégica no Atlântico, de infraestruturas tecnológicas oceânicas em crescimento, de estabilidade institucional e de um enquadramento fiscal competitivo.
O stand da ARDITI foi um dos pontos altos da participação regional, apresentando a proposta de criação de uma Zona Livre Tecnológica para o Oceano Profundo, um projecto pioneiro financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência com um investimento de 20 milhões de euros. A iniciativa mereceu elogios do Comissário Europeu para as Pescas e Oceanos, Costas Kadis, que visitou o espaço expositivo.
Paralelamente, a Invest Madeira promoveu reuniões estratégicas com entidades institucionais e empresariais, incluindo um encontro com a AICEP – Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, na sua delegação em Londres. O objectivo foi reforçar sinergias institucionais, potenciar a projecção internacional da Madeira e consolidar a posição da Região como um 'hub' tecnológico emergente, com condições competitivas e sustentáveis para o investimento.
A complementaridade entre a actuação da Invest Madeira, focada na captação de investimento, e o papel da ARDITI, orientado para o desenvolvimento científico e tecnológico, foi apontada como determinante para impulsionar a economia azul na Região Autónoma da Madeira.
De acordo com a mesma nota, na sequência da participação na Oceanology International 2026, as duas agências deverão agora aprofundar os contactos estabelecidos durante o evento, no sentido de converter o interesse manifestado por entidades internacionais em projectos concretos de investimento, investigação e desenvolvimento na Madeira.