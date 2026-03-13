Zelensky reúne-se com o filho do último Xá para discutir guerra em Teerão

O Presidente ucraniano reuniu-se hoje em Paris com o filho do último Xá iraniano Reza Pahlavi, com quem abordou a situação no Irão e aquilo a que chamou "operação dos Estados Unidos contra o regime terrorista".

"Encontrei-me em Paris com o príncipe herdeiro do Irão no exílio", escreveu Volodymyr Zelensky nas redes sociais, que hoje foi recebido na capital francesa pelo homólogo Emmanuel Macron.

"O príncipe herdeiro e a sua equipa puseram-me a par dos sinais que estão a receber de dentro do país [Irão]. A hierarquia do regime já sofreu baixas significativas e é crucial que o regime iraniano não tire partido disso e que o povo do Irão desfrute de maior proteção para as suas vidas e de mais oportunidades para determinar o seu próprio destino", afirmou.

Zelensky acrescentou que também falaram sobre como estes objetivos podem ser alcançados com mais pressão internacional e esforços conjuntos.

"A Ucrânia deseja verdadeiramente ver um Irão livre que não coopere com a Rússia nem desestabilize o Médio Oriente, a Europa e o mundo. Estou grato ao príncipe herdeiro pelo seu claro compromisso de apoio à soberania e integridade territorial da Ucrânia", concluiu.

No encontro hoje no Palácio do Eliseu (presidência francesa), Macron garantiu a Zelensky que a guerra no Irão "não desviará" a ajuda à Ucrânia, nem representará uma trégua para a Rússia, apesar do levantamento temporário e parcial do embargo ao petróleo russo pelos Estados Unidos.

O preço do petróleo tem subido significativamente na sequência do conflito iniciado em 28 de fevereiro por ataques israelo-americanos ao Irão.

Em retaliação aos ataques, o Irão bloqueou o tráfego no Estreito de Ormuz e lançou ataques contra alvos em Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã e Iraque.

Incidentes com projéteis iranianos foram também registados em Chipre, na Turquia e no Azerbaijão.