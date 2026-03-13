PS elege secretário-geral este sábado

O Partido Socialista elege, amanhã, o seu secretário-geral, cargo ao qual José Luís Caneiro se apresenta como candidato único.

Segundo nota à imprensa, enquanto que, no território continental, as eleições directas decorrem durante dois dias (hoje e amanhã), na Região Autónoma da Madeira, os militantes socialistas são chamados às urnas apenas no sábado, em mesas de voto distribuídas por todos os concelhos.

Como referido, o actual secretário-geral, José Luís Carneiro, é o único candidato à liderança do partido, apresentando-se a sufrágio sob o lema ‘Contamos Todos’, que dá título à sua moção de estratégia global.

Nestas eleições, serão igualmente eleitas a presidente e a Comissão Política Nacional das Mulheres Socialistas. À liderança desta estrutura, candidatam-se La Salette Marques, com a moção ‘Direitos com Igualdade’, e Carla Eliana Tavares, com a moção ‘Levar a Igualdade a Sério’.

Serão ainda eleitos os delegados ao XXV Congresso Nacional do PS, que se realizará nos próximos dias 27, 28 e 29 deste mês, em Viseu.

Na Região Autónoma da Madeira, estão aptos a votar 1.467 militantes. As eleições decorrem em todos os concelhos da Região, podendo os locais e horários de votação ser consultados no seguinte link: https://tinyurl.com/PS-Eleicoes2026