"Autonomia não deve ser limitada"

Miguel Albuquerque confirmou a visita do novo Presidente da República à Madeira, marcada para 12 de Junho, no âmbito das comemorações dos 50 anos da Autonomia, considerando tratar-se de um gesto de relevância institucional.

Presidente da República faz 1.ª visita oficial à Madeira a 12 de Junho Conforme refere o site da Presidência, António José Seguro participará numa sessão comemorativa dos 50 anos de autonomia e 40 anos de integração europeia

À margem da iniciativa a decorrer no hospital Central do Funchal, o presidente do Governo Regional sublinhou a importância simbólica da presença do Chefe de Estado numa data que assinala “uma das principais conquistas da democracia portuguesa”.

Sobre o cargo de Representante da República, defendeu que deve ser exercido por alguém com conhecimento da realidade política, económica e social da região, admitindo o debate sobre a sua utilidade, mas rejeitando qualquer forma de tutela externa.

“A autonomia é uma expressão da soberania do povo madeirense e não deve ser limitada”, afirmou, reforçando a necessidade de preservar os princípios autonómicos.