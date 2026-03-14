Mónica Vieira destaca formação artística mais sólida nas escolas

A docente Mónica Vieira, ex vereadora da Câmara de Machico destacou a evolução registada na educação artística nas escolas da Madeira ao longo das últimas décadas, sublinhando que hoje os alunos beneficiam de uma formação mais estruturada e de um maior número de professores especializados.

A intervenção aconteceu durante a mesa redonda dedicada aos “50 anos da Autonomia e o impacto na Educação na Madeira”, integrada no congresso de Educação Artística que decorre este fim de semana.

Com 25 anos de experiência docente, Mónica Vieira afirmou que se considera “uma filha da autonomia”, explicando que a sua análise resulta sobretudo da prática pedagógica desenvolvida nas últimas duas décadas e meia.

Recordando o início da carreira, a professora referiu que, quando começou a leccionar na EB1 com pré-escolar de Santana, assumia várias áreas de expressão artística, apesar de ter uma formação inicial generalista.

“Quando comecei a leccionar em Santana dei expressão plástica e várias actividades extracurriculares, partindo da minha formação inicial, que era genérica e de monodocência”, recordou.

Hoje, segundo observou, a realidade é diferente, com um número crescente de docentes especializados e alunos mais preparados nas áreas artísticas.

Para a docente, a principal marca da evolução registada nos últimos 25 anos é precisamente a possibilidade de as crianças e jovens da Região beneficiarem de uma oferta formativa mais consistente no domínio da educação artística.

Entre os exemplos mais visíveis desse trabalho destacou a Semana Regional das Artes, iniciativa que considera um dos símbolos do desenvolvimento destas práticas pedagógicas nas escolas.

De acordo com Mónica Vieira, este evento traduz o resultado do trabalho realizado ao longo do ano lectivo e permite apresentar publicamente as experiências e projectos desenvolvidos pelos alunos nas diferentes áreas artísticas.