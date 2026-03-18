A Galeria Anjos Teixeira, no Funchal, promove amanhã, dia 19 de Março, às 19 horas, a iniciativa pública “À conversa com…”, com o professor Manuel Neto. O docente abordará o tema “Jardim da Serra, Lendas e Intervenção Humana na Paisagem”, reflectindo sobre a interacção entre a actividade humana e a configuração da paisagem local.

Esta iniciativa integra a programação da Galeria Anjos Teixeira intitulada “História com estórias”, que assinala os 50 anos da Autonomia política e administrativa da Região Autónoma da Madeira.

Sobre o palestrante

Manuel de Jesus Gonçalves, conhecido como Manuel Neto, é licenciado em Filosofia pela Universidade Católica Portuguesa, onde também obteve o grau de mestre, com especialização em Antropologia e Metafísica. Integra o Grupo de Filosofia da Escola Secundária Jaime Moniz.

Actualmente, exerce funções no CDISA Quinta Leonor, em regime de destacamento, coordenando projetos socioculturais e agroflorestais no contexto das alterações climáticas. Estas iniciativas são desenvolvidas em parceria com diversas instituições, incluindo a Universidade da Madeira/Banco de Germoplasma ISOPlexis, a Secretaria Regional de Agricultura, Florestas e Pescas e a Câmara Municipal de Câmara de Lobos.

O evento é aberto ao público, proporcionando uma oportunidade para conhecer o trabalho e a investigação do professor Manuel Neto e para refletir sobre a relação entre a intervenção humana e a preservação da paisagem no Jardim da Serra.