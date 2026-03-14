Ana França Kot-Kotecki pede reforço da educação artística

Ana França Kot-Kotecki defendeu que a educação artística na Madeira deve entrar agora numa nova fase de reforço e transformação, aproveitando o percurso construído ao longo das últimas décadas.

Durante a mesa redonda dedicada aos “50 anos da Autonomia e o impacto na Educação na Madeira”, a docente sublinhou que existem hoje várias visões e experiências acumuladas que podem contribuir para melhorar o sistema.

Na sua perspetiva, a evolução da educação artística passa por continuar a transformar o sistema educativo, quer ao nível dos espaços físicos nas escolas, quer no plano curricular e pedagógico.

“A educação artística promove o equilíbrio emocional, promove o bem-estar e ajuda no desenvolvimento global dos alunos”, afirmou.

Segundo explicou, existem evidências de que os alunos envolvidos em processos artísticos acabam também por desenvolver melhores competências noutras áreas do conhecimento.

“Se há benefícios comprovados, então é preciso reafirmar, reforçar e transformar”, defendeu.

Ana França Kot-Kotecki lembrou ainda que o percurso construído nos últimos 50 anos contou com o contributo de professores, investigadores e decisores que foram verdadeiros visionários na implementação da educação artística na Região.

Para a docente, o momento actual exige um ponto de situação que permita preparar o futuro, sem desvalorizar a dimensão humana, social e cultural que está na base deste trabalho.

“Precisamos uns dos outros para continuar este caminho”, concluiu na ronda final do evento.