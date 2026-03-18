Presidente da República faz 1.ª visita oficial à Madeira a 12 de Junho

No dia 12 de Junho, António José Seguro faz a 1.ª visita oficial à Madeira, enquanto Presidente da República, para participar numa sessão comemorativa dos 50 anos de autonomia e 40 anos de integração europeia.

A informação consta do site oficial da Presidência aqui.

Antes, o Presidente da República estará na Região Autónoma dos Açores, já que escolheu a ilha Terceira como palco das comemorações oficiais do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas em 2026.

"Esta escolha assume significado especial por homenagear as autonomias regionais, que este ano assinalam 50 anos desde a sua consagração constitucional", refere a Presidência da República.

Ao celebrar esta data nos Açores, o Presidente da República sublinha a importância histórica, política e cultural das regiões autónomas na construção de um Portugal mais coeso, plural e solidário, reforçando simultaneamente os valores da unidade nacional e da coesão territorial. Presidência da República

As comemorações do 10 de Junho assinalam-se também no Luxemburgo, país que acolhe uma das mais expressivas e dinâmicas comunidades na diáspora. Esta decisão reforça o reconhecimento do contributo dos portugueses residentes no estrangeiro para o desenvolvimento do país e afirmação de Portugal no Mundo.