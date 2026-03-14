Autonomia em debate no Congresso Internacional de Educação Artística

A mesa-redonda dedicada aos 50 anos da autonomia da Região e ao impacto deste processo na educação realiza-se hoje no Funchal, integrada no Congresso Internacional de Educação Artística (CIEA 2026).

O debate contará com a participação de Carlos Gonçalves, Ana França Kot-Kotecki, Mónica Vieira e Daniel Jesus, numa sessão moderada pelo jornalista Ricardo Miguel Oliveira.

A conversa procurará incidir sobre a evolução das políticas educativas na Região ao longo das últimas décadas e sobre o contributo da autonomia para o desenvolvimento do sistema educativo madeirense.

A iniciativa integra o programa do Congresso Internacional de Educação Artística, organizado pelo Conservatório – Escola das Artes da Madeira – Eng.º Luiz Peter Clode, em parceria com a Direcção de Serviços de Educação Artística da Direcção Regional de Educação, que reúne investigadores, professores, artistas e profissionais de vários países para debater o papel das artes na educação contemporânea.

O congresso tem vindo a decorrer em diferentes espaços do Funchal, nomeadamente no Pestana Casino Park Hotel e na sede do Conservatório, e inclui conferências, comunicações científicas, oficinas pedagógicas e momentos performativos protagonizados por alunos e professores da instituição.

Entre os convidados internacionais destaque para Rhoda Bernard, dos Estados Unidos. O congresso contou ainda com intervenções de Helena Caspurro, na área da criação artística e educação musical, e de Teresa Eça, que abordou o papel das artes na construção de comunidades e práticas democráticas.