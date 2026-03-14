Ana França Kot-Kotecki defende educação artística como parte essencial da formação

A educação artística deve continuar a ocupar um lugar estruturante no percurso escolar das crianças, contribuindo para o seu desenvolvimento humano e para a valorização do património cultural. A ideia foi defendida por Ana França Kot-Kotecki durante a mesa redonda dedicada aos “50 anos da Autonomia e o impacto na Educação na Madeira”, integrada no congresso de Educação Artística que decorre este fim de semana.

A docente recordou que, desde os anos 80, houve um trabalho pedagógico consistente que permitiu aproximar as crianças das artes nas escolas, criando oportunidades de experimentação e contacto com diferentes linguagens artísticas.

Segundo explicou, o propósito da educação artística nunca foi apenas formar artistas ou técnicos especializados, mas garantir que todas as crianças pudessem explorar a expressão artística como parte do seu crescimento pessoal.

“O compromisso pedagógico era dar oportunidade a todas as crianças de experimentarem e valorizarem a educação artística como algo que faz parte do desenvolvimento humano”, sublinhou.

Ana França Kot-Kotecki referiu ainda que essa visão continua a orientar o trabalho desenvolvido na formação de educadores e professores, área em que actualmente exerce funções de coordenação e direcção de curso.

Nesse contexto, considera essencial assegurar uma preparação sólida dos futuros docentes na área da pedagogia e da educação artística, transmitindo os princípios que marcaram as gerações anteriores de profissionais.

A responsável reconheceu que a presença das artes no currículo escolar continua a enfrentar desafios, sobretudo pela necessidade de conciliar espaço com outras disciplinas.

Ainda assim, defende que o diálogo entre áreas do conhecimento tem permitido reforçar a importância da educação artística no sistema educativo.

“Temos percebido que, quando a educação artística dialoga com outras áreas curriculares, como a matemática ou o português, acaba por ganhar espaço e também impacto na educação”, afirmou.