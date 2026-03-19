Avião falha primeira aterragem no Aeroporto da Madeira

Até pouco depois das 9h00 o Aeroporto da Madeira estava a funcionar com normalidade, com todos os voos a aterrar e a descolar. Contudo, devido ao estado do tempo (possivelmente chuva e vento), o primeiro voo a sentir dificuldades com a passagem da depressão Therese, borregou a primeira tentativa de aterragem.

O voo da companhia Eurowings, proveniente de Estugarda, na Alemanha, mal se fez à pista, tendo ficado pela cabeceira no sentido (Machico-Santa Cruz) e voltou a subir nos ares, rodando logo de seguida para se posicionar para nova tentativa. O que acabou por conseguir, cerca de 15 minutos depois.

Hoje as aterragens e descolagens estão a ser feitas nesse sentido, tendo já partido cinco voos desde as 4h10 e aterrado outras cinco desde as 00h45, quatro das quais depois das 8h00 desta quinta-feira. Este voo foi o primeiro a sentir problemas na aterragem, sendo que pouco antes tinha aterrado o ATT da Binter proveniente do Porto Santo.