Vento volta a complicar aterragens na Madeira

O vento forte está a causar novamente constrangimentos nas operações aéreas no Aeroporto Internacional da Madeira, motivando novos cancelamentos de voos e à divergência de aeronaves para outros aeroportos.

Até às 23 horas, registaram-se oito voos cancelados (quatro chegadas e quatro partidas) devido as fortes rajadas vento que continuam a afectar a aproximação e aterragem na ilha.

Além dos cancelamentos, dois voos também foram forçados a divergir para outros aeroportos. Um avião da Binter que tentava aterrar em Santa Cruz acabou por regressar ao Aeroporto do Porto Santo, enquanto um voo da easyJet foi forçado a voltar para o Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.