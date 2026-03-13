É a primeira vez que a Madeira tem o gasóleo mais caro do que a gasolina?

O aumento do preço dos combustíveis a partir da próxima segunda-feira, ontem anunciado pelo Governo Regional, já fez disparar vários ‘alarmes’, sobretudo porque o gasóleo tem um aumento superior a 18 cêntimos por litro. No caso do gasóleo rodoviário, o aumento será de 0,187 euros, com um litro a custar 1,700 a partir da próxima semana; enquanto no gasóleo colorido e marcado, o preço sobre 0,188 euros, fazendo com que um litro passe a custar 1,216 euros.

No caso da gasolina 95, o aumento será mais modesto, na ordem dos cinco cêntimos (0,058 euros), elevando o preço de um litro deste combustível para 1,656 euros.

Com estes preços, a partir de segunda-feira, na Madeira, o gasóleo ficará mais caro do que a gasolina. Vários têm sido os comentários às notícias que dão conta destes aumentos, havendo vários leitores do DIÁRIO e internautas a lamentar a situação. “Pela primeira vez o gasóleo vai ficar mais caro do que a gasolina, na Madeira. Já não compensa ter um carro a gasóleo”, apontou António Freitas, que não poupa nas críticas à diferença de preço.

Mas será que é mesmo a primeira vez que o preço do gasóleo fica mais caro do que o da gasolina? É isso que vamos, aqui, verificar.

Nas vésperas a entrada em vigor da maior subida semanal no preço do gasóleo, pelo menos desde 2019, os cidadãos e as empresas do sector dos transportes já fazem contas à vida, pois terão de encontrar forma de acomodar o aumento superior a 18 cêntimos por litro no seu orçamento.

Ainda assim, o preço absoluto previsto para a próxima semana não é o mais alto dos últimos oito anos, na Madeira, tanto na gasolina 95, como no gasóleo rodoviário.

No que toca à primeira, um litro de gasolina já chegou a custar 2,063 euros, isto na semana de 13 de Junho de 2022. E nas semanas seguintes andou sempre lá perto, variando entre 2,062 euros/litro (semana de 20 de Junho do mesmo ano) e 1,994 euros/litro (semana de 11 de Junho de 2022).

Quanto ao gasóleo, o custo por litro mais elevado desse período foi registado na semana de 27 de Junho de 2022, com 1,932 euros/litro, baixando ligeiramente na semana seguinte para 1,918 euros/litro, não deixando, contudo, de conhecer outros picos bem próximos no decorrer dessa crise climática. O valor a vigorar a partir da próxima segunda-feira – 1,7 euros – não entra, sequer, no top5 dos preços do gasóleo mais elevados registados desde 2019 na Região.

Como se percebe, foi sobretudo no decorrer da última crise energética, em 2022 (com enfoque nos meses de Junho e de Julho), desencadeada pela invasão da Ucrânia pela Rússia, que os preços dos combustíveis conheceram os aumentos significativos dos últimos tempos. Ainda assim, nunca tão elevados como os que já foram anunciados pelo Governo Regional para a próxima semana.

Fazendo contas aos últimos oito anos, os maiores aumentos semanais registados na Madeira foram sempre mais significativos no gasóleo do que na gasolina.

A título de exemplo, os maiores aumentos com a gasolina tiveram lugar a 17 de Outubro de 2022 (+0,123 euros/litro), a 21 de Março de 2022 (+0,107 euros/litro) e a 13 de Junho desse mesmo ano (+0,099 euros/litro).

Já com o gasóleo, os maiores incrementos semanais no preço por litro, além do da próxima semana, que é o mais significativo, ocorreram a 21 de Março de 2022 (+0,168 euros/litro), a 4 de Abril do mesmo ano (+0,162 euros/litro) e a 3 de Março de 2020 (+0,112 euros/litro).

Comparando o preço de ambos, a cada semana, nos últimos oito anos, constatamos que já houve pelo menos outras oito ocasiões em que o preço do gasóleo rodoviário era superior ao da gasolina 95. Todas elas foram registadas no ano de 2022, ou seja, no decorrer da crise energética associada à Guerra na Ucrânia, entre os meses de Setembro e de Novembro.

São disso exemplo a semana de 5 de Setembro, quando um litro de gasolina 95 custava 1,728 euros e um litro de gasóleo era vendido a 1,756 euros; a semana de 12 de Setembro, com, respectivamente, 1,666 euros e 1,720 euros por litro; a semana seguinte com a gasolina a ser vendida a 1,650 euros/litro e o gasóleo a 1,714 euros/litro; a semana de 14 de Novembro, em que um litro de gasolina 95 custava 1,767 euros e a mesma quantidade de gasóleo rodoviário era vendida a 1,789 euros; ou a semana anterior, a 7 de Novembro, em que se registou o maior diferencial no preço por litro entre estes dois combustíveis, na ordem dos 0,066 euros, com a supremacia do gasóleo, que custava 1,813 euros, enquanto a gasolina se ficava por 1,747 euros.

Pelo exposto, avaliamos a afirmação do leitor como falsa.