Gasóleo aumenta 18,7 cêntimos e gasolina 7,2 cêntimos por litro na Madeira

Na próxima semana, o preço dos combustíveis volta a aumentar na Região Autónoma da Madeira.

O gasóleo rodoviário terá um aumento de 18,7 cêntimos por litro, em linha com o aumento já em vigor no Continente desde o início da semana, passando para um preço médio de venda ao público de 1,7 euros/litro, em vez de 22,9 cêntimos sem essa redução (1,742 euros /litro).

A gasolina IO95 apresenta uma subida mais moderada de 7,2 cêntimos por litro, passando para o preço de 1,656 euros/litro. O valor deste combustível não teve qualquer alteração na taxa do ISP, mantendo-se inalterada, uma vez que os aumentos já são relativamente contidos. Este aumento está praticamente em linha com o verificado a nível nacional, de 7,3 cêntimos por litro.

Por sua vez, o gasóleo colorido e marcado terá um aumento de 18,8 cêntimos por litro, passando para 1,216 euros/litro, em vez de 21,1 cêntimos sem a redução. A nível nacional o aumento foi de 19,7 cêntimos por litro.

De forma a amortecer os preços apresentados na próxima semana, o Governo Regional decidiu reduzir o Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP), para assim "proteger o poder de compra das famílias e a actividade das empresas da Região", face à crise no Médio Oriente.

"Sem esta redução do imposto, o aumento do gasóleo e do gasóleo colorido teria sido mais elevado, penalizando directamente os consumidores e as empresas. A redução fiscal incide sobre o gasóleo, o combustível mais utilizado na Madeira, permitindo limitar o impacto do aumento dos custos da energia", refere o executivo, em comunicado.

No mesmo documento, o Governo Regional enaltece que esta intervenção fiscal representa "mais um esforço das finanças públicas regionais" para acomodar parte da subida registada nos custos da energia.

"Importa lembrar que, por força do enquadramento regulatório europeu, a margem de actuação dos governos para ajustar fiscalmente os preços tem vindo a tornar-se progressivamente mais reduzida. Ainda assim, através do regime de preços máximos regulados e da gestão do ISP, a Madeira continua a garantir combustíveis mais acessíveis que no resto do país, protegendo o poder de compra das famílias e a atividade das empresas mesmo perante choques externos nos mercados internacionais", sublinha.

O Governo Regional garante que irá continuar a acompanhar de perto a evolução dos preços da energia, "com o objectivo de garantir estabilidade, previsibilidade e a defesa do poder de compra dos madeirenses e porto-santenses".