Greve no Aeroporto de Berlim afecta milhares, um voo para a Madeira cancelado

Cerca de 57 mil passageiros estão hoje a ser afetados pela greve de trabalhadores do Aeroporto de Berlim-Brandeburgo, na Alemanha, tendo sido cancelados cerca de 445 voos previstos, alguns nas ligações com Portugal.

Os aeroportos portugueses estão a ser afetados pela greve e já foram cancelados seis voos de e para Berlim, quatro dos quais no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, e dois no Aeroporto Sá Carneiro, no Porto, segundo o 'site' da ANA Aeroportos, consultado pelas 09:00.

No site do aeroporto afectado, o DIÁRIO identificou pelo menos um voo (easyJet) que já foi cancelado e que deveria rumar para a Madeira às 12h25 e que segundo o Aeroporto da Madeira deveria chegar pelas 16h20.



A greve foi convocada na segunda-feira pelo sindicato dos serviços Ver.di após a segunda ronda de negociações salariais em que não houve acordo na proposta da administração da empresa que prevê um aumento salarial gradual de cerca de 1% até 2028.

A próxima ronda de negociações está marcada para 25 de março e, até lá, o Ver.di espera que os empregadores apresentem uma proposta significativamente melhor.

O sindicato está a negociar com a empresa que gere o Aeroporto de Berlim-Brandemburgo um aumento salarial de, pelo menos, 6% para cerca de 2.000 funcionários, com um mínimo de 250 euros extra por mês por categoria ou grupo de trabalho, por um período de doze meses.

O sindicato reivindica ainda um dia de folga adicional para os seus membros.