Passageiro assistido na pista do aeroporto da Madeira

Um passageiro de uma companhia aérea low-cost, a Wizzair, ter-se-á sentido mal esta tarde quando embarcava para a Hungria, num voo que devia ter saído pelas 18h35, mas que a esta hora (19h30) ainda está na pista do Aeroporto da Madeira.

Não conseguimos apurar as circunstâncias desta emergência, mas conseguimos apurar que a EMIR e os Bombeiros de Santa Cruz, estes com uma ambulância, foram mobilizados por volta das 18h30.

O avião ainda está na placa, o primeiro a contar da esquerda. Foto DR/Madeira-web.com

neste momento o avião ainda se encontra na placa do aeroporto, aguardando o desenrolar da situação, tendo já prevista partida pelas 19h53, rumo a Budapeste, na Hungria.