Capitania volta a estender avisos até amanhã

Após receber do Instituto Português do Mar e da Atmosfera a previsão para a situação geral do estado do tempo (vento e mar) para a orla marítima da Madeira, a Capitania do Porto do Funchal decidiu prolongar os aviso para mar agitado e vento forte até às 06h00 de amanhã, 20 de Março, para todo o Arquipélago da Madeira.

Vento: de Sudoeste fresco a muito fresco (31-50km/h), tornando-se a partir da tarde de Sul, muito fresco a forte (40-61km/h).

Visibilidade: Boa a moderada, por vezes fraca.

Ondulação: a Costa Norte terá ventos de Noroeste com 5 a 6 metros, diminuindo a partir da manhã para 4 a 5 metros; a Costa Sul terá ventos de Oeste/Sudoeste com 2,5 a 3,5 metros, sendo 3,5 a 4,5 metros na parte Oeste da ilha da Madeira.

Assim, a Capitania mantém as mesmas recomendações a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras, nomeadamente:

Reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas;

Evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de proteção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda;

Não praticar a atividade da pesca lúdica, em especial junto às falésias e zonas de arriba frequentemente atingidas pela rebentação das ondas, tendo sempre presente que nestas condições o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras.

É de referir que basta estar ciente que não há condições para nenhuma destas práticas e que os marítimos, mais do que ninguém, sabem como cuidar. A questão vai mais para a população em geral, nomeadamente turistas que perdem a noção do perigo, sendo importante alertas dos cidadãos que vejam comportamentos de risco.