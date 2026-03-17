Capitania actualiza avisos de vento e agitação marítima forte

A Capitania do Porto do Funchal actualizou os avisos de vento forte e agitação marítima para a orla marítima, até às 18 horas de quarta-feira.

O vento soprará de oeste com intensidade moderada (20 a 30km/h) a fresca (31 a 39km/h), tornando-se gradualmente oeste/noroeste. A partir da tarde, poderá atingir níveis muito frescos (até 50 km/h), com períodos de vento forte.

A visibilidade será, em geral, boa a moderada, podendo tornar-se temporariamente fraca em alguns locais.

Quanto à agitação marítima, prevê-se um agravamento considerável ao longo do dia. Na costa norte da ilha da Madeira, as ondas deverão aumentar dos actuais 2 a 3 metros para 4 a 5 metros a partir da tarde. Já na costa sul, a ondulação, inicialmente entre 1 e 1,5 metros, poderá subir gradualmente até aos 2,5 metros. Na parte oeste da costa sul, são esperadas ondas de oeste/sudoeste que poderão atingir entre 4 e 4,5 metros.

Perante estas condições, as autoridades recomendam precaução acrescida à comunidade marítima e à população em geral. Entre as principais medidas aconselhadas estão o reforço da amarração das embarcações, a vigilância permanente das mesmas e a evitação de passeios junto ao mar, especialmente em zonas expostas como molhes, arribas e praias.

É ainda desaconselhada a prática de pesca lúdica em zonas costeiras mais vulneráveis, como falésias e áreas frequentemente atingidas pela rebentação, alertando para o risco de ondas que podem alcançar zonas aparentemente seguras.