Capitania prolonga aviso para vento e mar porque IPMA mantém aviso amarelo até amanhã

Enquanto o IPMA mantém a costa norte da Madeira e ilha do Porto Santo sob aviso amarelo para a agitação marítima, com ondas de Noroeste com 4 metros entre as 21 horas de hoje e as 12 horas de amanhã, aviso esse lançado ontem ao início da noite, a Capitania do Porto do Funchal tem assim de reforçar os avisos para vento e mar por mais 12 horas.

Assim, dos avisos até hoje à tarde (18h00), agora os mesmos passam a vigorar até às 6h00 de amanhã, sexta-feira, para todo o Arquipélago da Madeira, ainda que aponte a uma melhoria relativa no vento e na visibilidade, embora a ondulação seja agravada.

Vento: N/NW moderado a fresco (29 a 38 km/h), rodando para NE muito fresco a forte (50 a 61 km/h) a partir da manhã.

Visibilidade: Moderada a fraca, tornando-se gradualmente boa a partir da tarde.

Ondulação: Costa Norte: Ondas quadrante N 2 a 3 M, aumentando gradualmente para 3,5 a 4,5 M a partir da tarde; Costa Sul: Ondas quadrante S 1 a 2 M, sendo inferiores a 1 M na parte Leste da ilha da Madeira até final da manhã.

Por isso, como habitual, mantêm-se as recomendações "a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras".

Nomeadamente:

Reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas;

Evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de proteção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda;