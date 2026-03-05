Capitania volta a prolongar aviso de agitação marítima na Madeira

A Capitania do Porto do Funchal actualizou o aviso de agitação marítima forte para o arquipélago, na sequência da informação meteorológica transmitida pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera. O alerta mantém-se assim até às 18 horas de amanhã, abrangendo toda a orla marítima da Região.

De acordo com o aviso, o vento será de "Norte/Nordeste fresco (31 a 39 km/h) a muito fresco (40 a 50 km/h), por vezes forte até final do dia, diminuindo gradualmente para moderado (20 a 30 km/h) a fresco (31 a 39 km/h), por vezes muito fresco (40 a 50 km/h), a partir do início da tarde".

A visibilidade será boa a moderada, por vezes fraca no início.

E quanto à ondulação são esperadas ondas de "Norte/Nordeste 2 a 3 metros, aumentando gradualmente para 3 a 4,5 metros" na Costa Norte. Já para a Costa Sul estão previstas ondas de "quadrante Sul 1 a 2 metros".

A Capitania do Funchal recomenda a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras, nomeadamente:

- Reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas;

- Evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de protecção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda;

- Não praticar a actividade da pesca lúdica, em especial junto às falésias e zonas de arriba frequentemente atingidas pela rebentação das ondas, tendo sempre presente que nestas condições o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras.