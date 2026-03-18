Avisos de agitação marítima e vento prolongados pela Capitania

Tanto o vento como a agitação marítima irão piorar, de acordo com a previsão recebida pela Capitania do Porto do Funchal da parte do IPMA, pelo que foram actualizados os avisos de agitação marítima e de vento forte para o Arquipélago da Madeira e prolongados até às 6h00 de amanhã, 19 de Março.

Vento: Quadrante W fresco (31-39 km/h) a muito fresco (40-50 km/h), por vezes forte (51-61 km/h) até início da noite.

Visibilidade: Boa a moderada, por vezes fraca.

Ondulação: - Costa Norte: Ondas NW 2,5 a 3,5m aumentando gradualmente para 4 a 6m; - Costa Sul: Ondas quadrante S 1,5 a 2m, sendo na parte mais W ondas W/SW 2 a 3m aumentando para 4 a 4,5m a partir da tarde.

Assim, como é natural, a Capitania reforça a recomendação a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras, nomeadamente:

Reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas;

Evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de proteção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda;