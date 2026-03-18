Madeira representada no 3.º Congresso Internacional de Cidades Inteligentes e Nomadismo Digital

Tem início esta tarde o 3.º Congresso Internacional de Cidades Inteligentes e Nomadismo Digital, que decorre no Norte de Portugal, com actividades distribuídas entre o campus do Instituto Superior de Entre Douro e Vouga (ISVOUGA), em Santa Maria da Feira, e as instalações da Universidade Lusófona, no Porto.

A advogada Sancha de Campanella e o docente e investigador Diogo Goes são dois dos palestrantes confirmados na iniciativa, organizada pelo Instituto Ibero-Americano de Compliance (Brasil), em parceria com a Universidade Lusófona e o ISVOUGA. O evento decorre até quinta-feira, 19 de Março.

Sancha de Campanella irá proferir hoje, às 15h45, a palestra intitulada “Cidades inteligentes como espaços de igualdade: uma abordagem a partir do Direito português”, abordando conceitos relacionados com a dignidade urbana.

Já Diogo Goes apresenta amanhã, às 18h35, a palestra “Branding dos destinos: discursos digitais e identidades urbanas em destinos inteligentes”, refletindo sobre discursos turísticos e relações de poder, temas recorrentes na sua atividade académica e de investigação, desenvolvida entre Portugal e Brasil.

Ambos também integram o comité científico do congresso, composto pelos docentes e investigadores: Cássio de Assis, Fabiana Guerra Vecchio, Fabrizio Bon Vecchio, Letícia Marques Costa e Maria do Rosário Anjos.

O congresso reúne especialistas de Portugal, Brasil e Espanha, com o objectivo de discutir tendências, desafios e oportunidades relacionados com o desenvolvimento de cidades inteligentes, governance e compliance urbano, tecnologia e economia digital, reconfiguração territorial e os novos perfis profissionais emergentes com a consolidação do nomadismo digital.

As conclusões do congresso serão posteriormente publicadas no livro de atas do evento.