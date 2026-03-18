Clube Naval representado na Taça de Portugal ILCA em Portimão

Realizou-se em Portimão, entre os dias 13 e 15 de Março, a Taça de Portugal ILCA – 2.ª Prova de Apuramento Nacional / Europa Cup, competição que contou com a participação de 190 velejadores provenientes de 19 países, tendo o Clube Naval estado representado por 4 velejadores.

Os atletas competiram nas classes ILCA 4 e ILCA 6, "demonstrando empenho e determinação ao longo das regatas", informa o CNF.

Na classe ILCA 4, "que reuniu 85 participantes, Maksim Kuznetsov foi o melhor classificado do clube, alcançando um meritório 16.º lugar da classificação geral. Sara Aguiar terminou na 44.ª posição, enquanto Laura Correia concluiu a prova no 78.º lugar".

Já na classe ILCA 6, "com um total de 88 velejadores em competição, João Rosa obteve o 53.º lugar da classificação geral", acrescenta.

"A participação nesta prova internacional constituiu mais uma importante experiência competitiva para os jovens velejadores do Clube Naval do Funchal, contribuindo para o seu desenvolvimento desportivo e preparação para futuras competições", acrescenta , em conclusão.