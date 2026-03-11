Funchal recebe Congresso Internacional de Educação Artística com especialistas de vários países

O Conservatório – Escola das Artes da Madeira – Eng.º Luiz Peter Clode organiza, entre os dias 12 e 14 de Março, no Funchal, o Congresso Internacional de Educação Artística (CIEA 2026), iniciativa que reúne investigadores, professores, artistas e profissionais de vários países para refletir sobre o papel das artes na educação contemporânea.

O congresso realiza-se em parceria com a Direção de Serviços de Educação Artística da Direção Regional de Educação e decorrerá em diferentes espaços da cidade, nomeadamente no Pestana Casino Park Hotel e na sede do Conservatório.

Ao longo de três dias, o programa inclui conferências plenárias, comunicações científicas, oficinas pedagógicas, momentos performativos e uma mesa-redonda pública. O objetivo passa por promover o diálogo entre diferentes áreas artísticas, educativas e culturais, além de incentivar a partilha de conhecimento entre investigadores e profissionais da área.

Entre os convidados internacionais destaque para Rhoda Bernard, dos Estados Unidos, que apresentará uma conferência dedicada aos desafios da acessibilidade e inclusão na educação artística. O congresso contará ainda com intervenções de Helena Caspurro, na área da criação artística e educação musical, e de Teresa Eça, que abordará o papel das artes na construção de comunidades e práticas democráticas.

O programa integra também dezenas de comunicações científicas dedicadas a temas como educação musical, teatro, artes visuais, dança, práticas comunitárias, sustentabilidade, tecnologias digitais e inteligência artificial aplicadas às artes. Estão igualmente previstas oficinas pedagógicas orientadas por artistas, investigadores e professores convidados, permitindo aos participantes experimentar metodologias criativas em áreas como música, desenho, teatro, audiovisual e educação inclusiva.

O congresso contará ainda com momentos performativos protagonizados por alunos e professores do Conservatório, reforçando a ligação entre investigação, prática artística e formação.

A iniciativa termina a 14 de Março com uma mesa-redonda dedicada aos 50 anos da autonomia da Região Autónoma da Madeira, que procurará refletir sobre o impacto deste processo no desenvolvimento da educação e das políticas culturais na região. A sessão será moderada pelo jornalista Ricardo Oliveira, numa parceria com o Diário de Notícias da Madeira.

Mais informações e o programa completo estão disponíveis no site oficial do congresso.