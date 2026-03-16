Professor da APEL acusado por alunas de comportamentos "menos adequados"

A direcção da Escola da APEL confirmou ao DIÁRIO que recebeu recentemente uma denúncia de duas alunas sobre alegados "comportamentos menos adequados" de um docente da instituição. A situação ganhou visibilidade esta tarde, através de uma publicação nas redes sociais a denunciar alegados comportamentos inadequados do docente e pároco Manuel Ornelas.

Segundo a direcção, o caso está a ser tratado com a "máxima seriedade" desde o primeiro momento, tendo desencadeado os procedimentos internos para averiguação da situação, nomeadamente "a recolha de informação junto das partes envolvidas, garantindo sempre o respeito pelos princípios de confidencialidade, presunção de inocência e protecção dos alunos e restantes membros da comunidade educativa."

A Escola da APEL sublinha que "não tolera qualquer comportamento que possa comprometer o bem-estar, a segurança ou a dignidade de qualquer membro da sua comunidade educativa, mantendo um compromisso firme com a promoção de um ambiente educativo seguro e respeitador para todos."

Por se tratar de um processo ainda em fase de averiguação e que envolve membros da comunidade educativa, a direcção indica que, para já, não é possível prestar mais detalhes sobre o caso.

A situação continuará a ser acompanhada pela escola, que explica que serão adoptadas as medidas consideradas adequadas após o apuramento dos factos. "A Direcção continuará a acompanhar a situação com toda a atenção e adoptará as medidas que se revelem adequadas em função do apuramento dos factos", lê-se na resposta enviada.

O DIÁRIO contactou igualmente a Diocese do Funchal para obter esclarecimentos sobre o caso, mas ainda não recebeu qualquer resposta.

Manuel Ornelas da Silva é pároco de Santa Maria Maior e dá também aulas no Externado Princesa D. Maria Amélia.