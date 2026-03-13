3.º Fórum do Pão reforça literacia alimentar no Funchal

A vereadora da Câmara Municipal do Funchal (CMF), Helena Leal, presidiu, esta manhã, à abertura do painel “Do cereal ao pão”, no âmbito da 3.ª edição do Fórum do Pão.

O evento promovido pelo município, em parceria com outras entidades, de 9 a 13 de Março, visa promover hábitos alimentares saudáveis, valorizar a tradição e fomentar a sustentabilidade alimentar.

"O Fórum do Pão contribui para valorizar a tradição, preservar o património gastronómico e reforçar a importância do pão como símbolo de identidade, partilha e memória colectiva na cultura madeirense", reitera Helena Leal citada em comunicado de imprensa.

A edição deste ano contou com 15 acções e cerca de 500 participantes, envolvendo pessoas de todas as idades. As duas primeiras edições, realizadas em 2024 e 2025, reuniram 25 ações e 1.245 participantes, evidenciando o crescente interesse da comunidade nesta temática, destaca mesma nota.

A vereadora sublinhou ainda o papel da Estratégia Alimentar do Funchal – SEMEAR, que " tem vindo a promover a literacia alimentar, o desenvolvimento sustentável e a inclusão social no concelho".

Helena Leal revela a propósito que, desde a sua implementação, a estratégia alcançou cerca de 21 mil munícipes através de 375 acções, "demonstrando o impacto positivo das iniciativas de sensibilização para escolhas alimentares mais conscientes".

Ao longo desta semana, o 3.º Fórum do Pão apresentou uma programação diversificada dirigida a diferentes públicos, incluindo degustações, uma exposição temática, palestras, oficinas práticas e actividades educativas para alunos do ensino básico.

No átrio da Câmara Municipal decorreu uma exposição dedicada ao universo do pão, permitindo aos visitantes conhecer diversos instrumentos, cereais e tradições de panificação.

Já este painel “Do cereal ao pão”, moderado pela engenheira agrícola Teresa Vivas, reuniu especialistas como o chef Júlio Pereira, o padeiro e arquitecto Ricardo Saldanha e o engenheiro agrícola Joaquim Leça. Incluiu ainda o testemunho de Goreti Gouveia, da Camacha, que partilhou a sua experiência na produção artesanal de pão.

Para encerrar as actividades do dia, hoje, às 18 horas, realiza-se, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal, a oficina “Pão a Sério: da Massa ao Forno”, conduzida por Ricardo Saldanha, da Padaria BOROA. Nesta sessão prática, os participantes terão a oportunidade de aprender a produzir pão de fermentação lenta, desde a preparação da massa até à cozedura.