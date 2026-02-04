Conservatório acolhe Concurso Jovem dos Conservatórios Oficiais de Música nacionais
O Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode acolhe, nos dias 7 e 8 de Fevereiro de 2026, a Final do Concurso Jovem dos Conservatórios Oficiais de Música (CJ.COM 2025/2026), iniciativa de âmbito nacional que visa promover a excelência artística, a partilha pedagógica e a valorização do ensino artístico especializado da música, em Portugal. Nesta edição participam 41 jovens músicos, distribuídos por quatro escalões etários
Os candidatos irão apresentar-se nas especialidades instrumentais de trompa, percussão, guitarra, piano, harpa, trompete, flauta transversal, contrabaixo, trombone, bombardino/eufónio, violino, violoncelo, tuba, oboé e clarinete, refletindo a diversidade e a qualidade do ensino instrumental ministrado na rede pública do ensino artístico especializado.
Os júris das provas finais são constituídos por um representante de cada Conservatório participante, garantindo uma avaliação plural e rigorosa, explica uma nota de imprensa. A presidência dos júris dos Escalões A, B e C cabe à professora Cristina Pliousnina, do Conservatório da Madeira. O júri do Escalão D é presidido pelo professor Francisco Loreto, também docente do Conservatório da Madeira e Maestro da Orquestra de Jovens dos Conservatórios Oficiais de Música (OJ.COM) 2026, cujo estágio e concertos terão lugar no Funchal, em Abril de 2026.
Em todos os escalões serão atribuídos 1.º, 2.º e 3.º prémios, com diploma e material didático. No Escalão D, o 1.º Prémio – “Prémio Jovem Solista” contempla a realização de um concerto a solo com a OJ.COM/26. Em todas as categorias será ainda atribuído um Prémio Especial para a Melhor Interpretação de uma Obra de Autor Português, podendo o júri atribuir menções honrosas.
Participantes:
· Escalão A – 12 candidatos
· Escalão B – 10 candidatos
· Escalão C – 9 candidatos
· Escalão D – 10 candidatos
Conservatórios Oficiais de Música participantes:
· Escola Artística do Conservatório de Música Calouste Gulbenkian de Braga
· Escola Artística do Conservatório de Música do Porto
· Conservatório de Vila Real
· Escola Artística do Conservatório de Música Calouste Gulbenkian de Aveiro
· Escola Artística do Conservatório de Música de Coimbra
· Escola Artística do Instituto Gregoriano de Lisboa
· Escola Artística de Música do Conservatório Nacional
· Conservatório de Música de Loulé – Francisco Rosado
· Conservatório Regional da Horta – Escola Básica Integrada da Horta
· Conservatório Regional de Ponta Delgada
· Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode