Conservatório leva a palco canto lírico

O Conservatório - Escola das Artes da Madeira, Eng. Luiz Peter Clode vai apresentar na próxima sexta-feira, 23 de Janeiro, a partir das 19h00, na Assembleia Legislativa da Madeira, "uma performance do Estúdio de Ópera e Teatro Musical, que revela a transversalidade do canto lírico entre dois grandes universos: a ópera e o teatro musical", informa uma nota de um espectáculo com entrada livre.

"Sob a direção artística da professora Carla Moniz e com acompanhamento ao piano da professora Tetiana Semenova, os alunos irão interpretar excertos emblemáticos que demonstram como a técnica vocal lírica se adapta a diferentes estilos, épocas e linguagens, mantendo a expressividade, a emoção e a narrativa musical como elementos centrais", informa para os interessados, mas que estarão sujeitos à lotação da sala.

De acordo com o projectado, "ao longo do espetáculo, os intérpretes darão vida a personagens e enredos reconhecidos pelo público, evidenciando a versatilidade da voz e a formação integral desenvolvida no Conservatório. A apresentação destaca o cruzamento entre rigor técnico, interpretação cénica e comunicação artística, aproximando o público de repertórios familiares sob novas perspetivas", idealiza.

Assim, este "concerto valoriza", refere, em conclusão nota assinada pelo presidente do Conservatório, Paulo Esteireiro, "o trabalho pedagógico e artístico realizado no Estúdio de Ópera e Teatro Musical", garantindo que afirma a escola "como um espaço onde a tradição e a contemporaneidade dialogam em palco, através do talento e da dedicação dos seus jovens intérpretes".