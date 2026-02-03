Falta de médicos condiciona internamento

Sem pedopsiquiatras, o SESARAM enfrenta dificuldades no atendimento a crianças e jovens com perturbações mentais, emocionais e comportamentais. Desde Janeiro que a unidade da Sagrada Família só recebe adolescentes. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 3 de Fevereiro.

"Preços das casas sobem 14,3% no Funchal" é outra das notícias que merece destaque na primeira página de hoje. Mercado habitacional da Madeira entrou na segunda metade de 2025 com sinais contraditórios: menos vendas, mas valores persistentemente elevados. Conjunto habitacional de São Gonçalo entrega 27 novos fogos.

"Demora judicial empata concessão dos quiosques na Avenida do Mar" é o tema da rubrica 'No Rasto De' desta terça-feira.

Saiba também que a "Madeira acolhe 1.º Congresso de Direito Regional". Evento pioneiro a nível do País visa projectar futuro das Regiões Autónomas.

No Desporto "CR7 recusou-se a jogar ontem pelo Al Nassr e pode sair no Verão".

