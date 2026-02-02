Depressão Leonardo vai afectar o estado do tempo na Madeira a partir de amanhã

A depressão Leonardo irá afectar o arquipélago da Madeira entre os dias 3 e 6 de Fevereiro, trazendo vento intenso, precipitação e agitação marítima significativa.

De acordo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a depressão deverá estar centrada a 49° Norte e 26° Oeste no dia 4 de Fevereiro, a cerca de 1.100 km a Norte dos Açores, com pressão no centro de 969 hPa.

Os sistemas frontais associados a Leonardo vão provocar períodos de chuva, sobretudo na parte Oeste da Madeira, sendo mais intensa e generalizada no arquipélago na noite e manhã de 5 de Fevereiro.

O vento será predominante do quadrante Oeste, mais forte na noite de 4 para 5 de Fevereiro e no dia 6, com rajadas que poderão atingir 85 km/h, e até 95 km/h nas terras altas.

A agitação marítima também será relevante, mantendo-se forte, especialmente nas costas Norte, com ondas do quadrante Oeste entre 4 e 5 metros, aumentando para 5 a 7 metros a partir de dia 5.

O IPMA colocou a costa sob avisos meteorológicos de níveis laranja e amarelo para vento e agitação marítima, podendo ser emitido aviso adicional de precipitação para a noite de 4 para 5 de Fevereiro.

O IPMA recomenda à população que acompanhe atentamente as atualizações do serviço meteorológico e que tome precauções, especialmente em áreas costeiras e nas terras altas.