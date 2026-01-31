Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

Ex-deputada acusada de desviar verbas de lar. Ana Serralha começa a ser julgada a 17 de Junho por apropriação indevida de 690 mil euros * Condutor que fugiu de acidente há uma semana continua por identificar. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler nas páginas 16 e 17.

Mas há mais para ver na edição deste sábado. Autoconsumo de energia renovável tem novo regime. Mais de 3 mil madeirenses contribuem para uma potência instalada de 23,6 mil kW * Combustíveis vão ficar mais caros.

Governo alarga suspensão de comprovação de dívidas. Beneficiários do subsídio social de mobilidade podem continuar a requerer reembolsos até 31 de Março. Entidades madeirenses pedem solução definitiva

Fique também a saber que Empresário detido e expropriado. Família de Héctor Ferreira, preso político na Venezuela desde Setembro de 2022, denuncia violação dos direitos humanos e de propriedade.

E, por fim, Mais de 15.800 empresas criadas em 15 anos.

