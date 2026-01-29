Câmara do Funchal entregou prémios do concurso 'Reutilizar no Natal'

A Câmara Municipal do Funchal entegou, hoje, os prémios e certificados de participação referente ao 10.º Concurso Reutilizar no Natal, promovido pelo Departamento de Ambiente da autarquia.

Na ocaisão, Paula Jardim destacou a importância desta iniciativa, quer pela participação, quer pela criatividade, sempre na lógica da importância de consumir menos e reutilizar mais em prol do ambiente.

Este é um concurso que visa "consciencializar a população em geral para a importância da reutilização dos resíduos, apelando à criatividade de todos os participantes durante esta época festiva", deu conta a Autarquia, em comunicado.

Os vencedores foram Marta Candelária, na categoria individual, e o Infantário Planeta das Crianças, na categoria colectiva.