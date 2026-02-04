Wellington Nascimento dá conferência hoje no Conservatório no âmbito do 'aCORDE 2026'

O historiador e músico brasileiro Wellington Nascimento é um dos convidados, desta tarde, para uma conferência sobre 'Saberes e Práticas de Tocar a(s) Viola(s) da Terra dos Açores’ no salão Nobre do Conservatório - Escola das Artes da Madeiro Eng.° Luiz Peter Clode, no âmbito da 2.ª edição do 'aCORDE 2026 - Festival Internacional de Cordofones Tradicionais Madeirenses'.

O historiador disse que é a primeira vez que participa no festival, embora já tenha estado na Madeira duas vezes.

Revelou que, na conferência, irá abordar o trabalho desenvolvido no âmbito do projecto de estudo das violas da terra dos Açores com vista à sua inscrição no património cultural imaterial.

O investigador está a terminar um doutoramento sobre a viola da terra e a identidade açoriana, além de ter um mestrado sobre património imaterial.

O 'aCORDE' é uma iniciativa organizada da Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia, Direção Regional da Educação e conta com os parceiros a Assembleia Legislativa da Madeira, Associação Xarabanda, Câmara Municipal do Funchal, Teatro Baltazar Dias, Conservatório - Escola das Artes da Madeira - Eng. Luiz Peter Clode, Hotel Vida Mar e do Centro Estudos História do Atlântico.