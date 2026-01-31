'MSC Musica' passa o dia no Funchal
Navio vai movimentar 283 embarques e 349 desembarques de passageiros.
O navio 'MSC Musica' realiza este sábado, 31 de Janeiro, a sua operação semanal de 'turnaround' no Funchal.
O termo 'turnaround' refere-se ao processo completo de desembarque e embarque de passageiros e tripulação, bem como à preparação do navio para iniciar o próximo itinerário no mesmo dia.
Assim, segundo a APRAM – Administração dos Portos da Região, o navio da MSC Cruises irá movimentar 283 embarques e 349 desembarques de passageiros.
Proveniente de Las Palmas de Gran Canaria, o 'MSC Musica' chegou ao Funchal, pelas 08 horas, com 2.470 passageiros e 944 tripulantes a bordo, numa escala agenciada pela JFM Shipping.
A partida está previsto para esta tarde, às 17 horas, em direcção a Santa Cruz de La Palma.
O 'MSC Musica' realiza cruzeiros de uma semana pelas Canárias e Madeira, com partidas e chegadas no Funchal todos os sábados, passando pelas ilhas de Gran Canaria, La Palma, Lanzarote e Fuerteventura.
Em serviço desde 2006, o navio foi construído nos estaleiros franceses de Chantiers de l’Atlantique e custou na altura 360 milhões de euros. Tem capacidade para transportar até 3.060 passageiros e 1.014 tripulantes.
Amanhã, domingo, o Porto do Funchal terá um dia ainda mais movimentado, com a escala de três navios: 'Costa Fortuna', 'Spirit of Discovery' e 'Wind Star'.