Manobra perigosa junto ao Conservatório

Está a circular nas redes sociais um vídeo que regista uma manobra considerada perigosa, protagonizada por um veículo ligeiro que circulava no sentido Funchal – Câmara de Lobos, entre a Avenida do Infante e a Estrada Monumental.

Nas imagens, cuja data não foi possível apurar, o automóvel é visto a ultrapassar o entroncamento junto ao hotel Savoy Palace, seguindo em direcção à ponte do Ribeiro Seco. Apesar da sinalização vertical de proibição de virar à esquerda e da existência de linha contínua no eixo da via, o condutor acciona o pisca e, ao atingir o final da ilha de tráfego — zona elevada e delimitada no pavimento — efectua a viragem à esquerda, defronte ao Conservatório – Escola das Artes da Madeira, no sentido da Rua Carvalho Araújo.

A manobra irregular foi registada por um motociclista e partilhada este sábado nas redes sociais, onde tem gerado inúmeras reacções, com vários utilizadores a alertarem para o perigo deste tipo de comportamento numa zona de tráfego intenso.