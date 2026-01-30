Conservatório leva música barroca à Torre do Capitão

Um recital de flauta de bisel e música de câmara "dedicado ao barroco europeu dos séculos XVII e XVIII" irá ter lugar na Torre do Capitão – Núcleo Histórico e Museológico de Santo Amaro no próximo dia 6 de Fevereiro, a partir das 17h30, numa apresentação do Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng. Luiz Peter Clode.

O evento está "integrado na Temporada Artística do Conservatório", reunindo "quatro alunos do Curso Profissional de Instrumentista, afirmando a missão da instituição de formar jovens músicos, valorizar o património musical europeu e aproximar o público de repertórios históricos em diálogo com espaços patrimoniais da Região", revela uma nota assinada pelo presidente da instituição de ensino artístico, Paulo Esteireiro.

"Sob a direção artística dos professores Carla Abreu e Giancarlo Mongelli, o programa será interpretado por Sara Ramos e Beatriz Gouveia (flautas de bisel) e por Rafael Freitas e João Francisco Jesus (braguinha e viola de arame), numa junção que cruza tradição erudita e identidade instrumental", acrescenta.

Quanto ao repertório, "inclui obras como 'Air on a Ground', de John Eccles, 'Aria sopra la Bergamasca', de Marco Uccellini, e 'Passacalle' e 'Folias', de Andrea Falconieri, entre outras peças emblemáticas do período barroco", revela. "Estas composições evidenciam a fusão entre música erudita e dança popular, explorando formas baseadas em baixos repetitivos, variação, ornamentação e improvisação - elementos centrais da estética barroca. Para os intérpretes, representam um exercício avançado de técnica e expressividade; para o público, constituem uma oportunidade de experienciar o barroco como música viva, acessível e profundamente ligada à cultura europeia", garante, naquele que é um passo importante na formação destes jovens músicos.

É que, dom esta iniciativa, "o Conservatório reafirma o seu papel como agente ativo de formação artística, programação cultural e valorização do património musical, ligando jovens talentos, espaços históricos e públicos diversos", conclui a nota.

Acresce que a entrada para este recital é livre.