Avião da Easyjet que deveria voar de Cabo Verde para Lisboa foi reencaminhado para Canárias

Um avião da Easyjet que deveria ter aterrado hoje à noite em Lisboa foi desviado para Tenerife "devido a um problema técnico", anunciou hoje a companhia aérea que garantiu alojamento em hotel e refeições aos clientes afetados.

O voo partiu da ilha do Sal, em Cabo Verde, com destino a Lisboa, mas a viagem terminou em Tenerife, informou o gabinete de imprensa da Easyjet em resposta à Lusa.

"Uma vez que a equipa de engenheiros não conseguiu resolver o problema, o voo foi adiado para a noite de amanhã e foi providenciada uma aeronave substituta para continuar o voo para Lisboa", acrescenta a companhia lowcost numa curta nota, garantindo estar "a fazer tudo" para minimizar o impacto da perturbação.

A Easyjet diz ainda ter "garantido alojamento em hotel e refeições aos clientes afetados".