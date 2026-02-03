SESARAM prepara novo concurso para contratação de pedopsiquiatras

O Serviço Regional de Saúde (SESARAM) prepara-se para abrir um novo concurso público para contratação de pedopsiquitras. Isso mesmo foi apontado por Micaela Freitas como uma das medidas a implementar com vista à resolução do problema da falta de médicos desta especialidade no serviço público de saúde da Região.

A secretária regional de Saúde e Protecção Civil, à margem da visita ao Centro de Rastreios, na manhã desta terça-feira, reagia, assim, à notícia que faz a manchete da edição de hoje do DIÁRIO e que dá conta de que a falta de pedopsiquatras condiciona o internamento de crianças e jovens com perturbações mentais, emocionais e comportamentais.

"Vamos abrir um concurso para pedopsiquiatras, vamos divulgar amplamente a abertura desse concurso, para ver se há interessados a quererem vir para o Serviço Regional de Saúde", vincou a governante, que não deixou de salientar que, no caso da Unidade de Pedopsiquiatria de São Rafael, no Centro de Reabilitação Psicopedagógica da Sagrada Família, na Penteada, cabe às Irmãs Hospitaleiras a contratação dos recursos humanos capazes de assegurar o acompanhamento dos doentes ali internados ao abrigo do acordo firmado com o SESARAM.





"Nós temos cada vez mais crianças e jovens que, por falta de recursos, também da Unidade de São Rafael, obviamente que nós não vamos encaminhar para a Unidade de São Rafael, estão a ficar connosco no SESERAM, para garantir que os cuidados são prestados, mas vamos tentar encontrar uma solução junto com a Sagrada Família para que a Unidade de São Rafael consiga assegurar os cuidados que têm prestado até agora", acrescentou Micaela Freitas, destacando as conversações que têm sido mantidas entre a tutela e as Irmãs Hospitaleiras.