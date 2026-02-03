EMIR e bombeiros mobilizados para acidente junto à Casa da Luz

Um acidente, esta manhã, junto à Casa da Luz (Museu de Electricidade da Madeira), no Funchal, mobilizou os bombeiros e a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR).

Sabe-se que, pelo menos, uma mulher de nacionalidade estrangeira, de 67 anos, foi assistida pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que mobilizaram para o local duas ambulâncias e um veículo de apoio, para lavar a estrada.

De salientar ainda que a EMIR também foi accionada, bem como a PSP, que tomou conta da ocorrência e procedeu ao controlo do trânsito, o qual se apresentou algo condicionado naquele ponto da cidade.