Cristiano Ronaldo pode deixar o Al Nassr em Junho

Cristiano Ronaldo poderá deixar o Al Nassr em Junho deste ano. Segundo avança o jornal desportivo Record, o avançado está descontente no Al Nassr e a MLS (Estados Unidos) e o regresso à Europa perfilam-se como possíveis destinos. CR7 tem uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros.

Ainda segundo o Record, Cristiano Ronaldo está descontente com o tratamento que foi dado ao Al Nassr pelo Fundo Soberano Saudita (PIF), o organismo estatal que comprou a maioria do capital dos quatro principais clubes do país em 2023: Al Nassr, Al Hilal, Al Ittihad e Al Ahli.

O capitão do Al Nassr sente que o PIF está a travar contratações no Al Nassr para impedir o título da equipa e que merecia outro respeito, tendo em conta o papel decisivo que teve como impulsionador do futebol saudita e na sua projecção para um nível nunca antes conseguido. Para além disso, aceitou ser embaixador do Mundial’2034 que vai decorrer na Arábia Saudita para dar uma visibilidade maior à competição.

Por estes motivos, o avançado recusou-se a jogar ontem frente ao Al Riyadh que terminou com um triunfo da equipa de Jorge Jesus por 1-0.