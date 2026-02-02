Carro furtado em São Martinho foi encontrado

O Toyota Starlet de 5 portas, de cor vermelha, com a matrícula 43-77-MD, furtado na madrugada de terça-feira, 27 de Janeiro, foi encontrado no Caniçal, de acordo com informações dadas ao DIÁRIO.

Carro roubado em São Martinho durante a noite Na madrugada desta terça-feira, entre os dias 27 e 28 de Janeiro, foi roubada uma viatura do interior de uma garagem em São Martinho, nas proximidades do McDonald’s Drive, no Funchal.

De momento, não foi possível apurar se o carro apresenta danos materiais.