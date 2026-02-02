Carros grampeados no Largo do Colégio

Pelo menos duas viaturas foram grampeadas esta noite e a manhã começou com as mesmas paradas em zona proibida de estacionamento no Largo do Colégio no Funchal.

Uma das viaturas estava em cima do largo, normalmente usado aos domingos por quem frequenta a missa na Igreja do Colégio, situação permitida mas apenas temporariamente. A outra viatura estava estacionada junto ao passeio logo após a zona reservada aos táxis.

Ambas as viaturas, além de grampeadas pela PSP, tinham uma notificação aos proprietários ou, no caso, aparentemente aos turistas que as alugaram (uma das viaturas apresenta no vidro traseiro os reconhecidos selos das rent-a-car).

Segundo informação que o DIÁRIO recebeu, esta é uma situação habitual, sobretudo à segunda-feira, provavelmente induzidos em erro pela tolerância dominical.